Duo chic et gourmand, Petrossian et Hugo Desnoyer

En ces temps de disette gourmande et de fermetures de restaurants, on peut se réconforter avec les Maisons Petrossian et Hugo Desnoyer qui, jusqu’à fin mars, mettent la gastronomie en boite. Hugo Desnoyer, boucher réputé pour la superbe qualité de ses viandes et qui suit ses bêtes du pré à l’étal, et Mikaël Petrossian, de la prestigieuse Maison éponyme, qui, depuis des décennies, régalent les amateurs de délectables caviars toujours au top, collaborent ensemble depuis plusieurs années.

Ils ont créé une alliance terre et mer sublimée par une idée originale: le fameux plat signature d’Hugo Desnoyer, le tartare de veau de lait de Corrèze préparé au couteau, habillé de caviar Ossetra Royal, servi dans son écrin d’origine, la fameuse boite bleue Petrossian.

Deux tailles de boites sont proposées pour chaque composition: boite pour 1 personne, 85 euros. Boite pour 2 personnes, 165 euros. Les boites comprenant le tartare de veau de lait et le caviar Ossetra Royal sont à commander entre 24h et 48h à l’avance et sont à consommer dans les 48h.

A emporter ou en livraison jusqu’à fin mars 2021. Commander sur place à la boucherie Hugo Desnoyer ou se faire livrer:

28, rue du docteur Blanche, 75016 Paris ou par téléphone 01 47 46 83 00 ou par mail: sasdesnoyer@yahoo.fr Livraison gratuite dans tout Paris et sa banlieue à partir de 80 euros d’achat.

Crédit photos, Karine S.Bouvatier