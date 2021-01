Le couscous du Louis XVI à Paris, à emporter

Daïna Savesi, propriétaire du Louis XVI, tient à saluer l’hiver d’un réconfortant couscous maison avec sa cheffe Sonia Benaouda et leurs fidèles petits producteurs.

» Le couscous a pour moi la sonorité du Riq. J’ai quelque part gravé dans mon ADN Berbère la mémoire des soirées de fêtes sur les hauts plateaux de l’Atlas. Je me souviens de ma grand-mère et je pense à sa mère avant elle et à toutes ces femmes qui reproduisent ce même geste sensuel et délicat, rouler la semoule encore chaude entre leurs fines mains ornées du tatouage de leur tribu », raconte Daïna Savesi.

A l’image de la carte entièrement faite maison, le couscous du Louis XVI est nourri par la transmission et le savoir faire. Couscous de femmes, il a été créé dans le souvenir du geste et celui des saveurs. Préparé à base de légumes bio en provenance de petits producteurs sélectionnés et dans le cadre d’un circuit court, il est servi avec des viandes de qualité, le goût en bandoulière. La semoule, comme il se doit, est travaillée à la main et au beurre et le bouillon, recette secrète de Sonia, est un mariage subtil d’épices et de senteurs voyageuses.







La cheffe Sonia Benaouda / Photos Karine S.Bouvatier







Le couscous légumes et viandes est à emporter ou à commander en click & collect sur l’E-boutique du Louis XVI les vendredi et samedi. Pour 1 personne, 22 euros. Pour 2 personnes, 39 euros. Pour 4 personnes, 56 euros.

www.lelouis16chezvous.fr

Le Louis XVI. 47, rue des Mathurins. 75008 Paris. Tel 01 71 26 54 85