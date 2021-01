Etoile à la Baule pour Eric Mignard

Eric Mignard, le chef du Castel Marie-Louise à La Baule, retrouve enfin son étoile Michelin, perdue en 2015 après 29 ans de bons et loyaux services. Ce n’est que justice car Eric Mignard et son chef adjoint Jérémy Coirier font une cuisine remarquable. Comme on le disait dans Gastronomica no 41, à l’été 2020, » Ici la cuisine trace bel et bien des sillages profonds, tirant des bords intimes et se régénérant sans cesse au contact de l’océan si proche, vive d’un iode convoquant illico les dieux de la mer ».

Le Castel Marie-Louise

Gaétan Morvan

A Angers, Gaétan Morvan et Fanny Gardier, au restaurant Lait Thym Sel, déjà étoilé en 2019, obtiennent l’étoile verte décernée par le guide Michelin, récompensant les pratiques éco-responsables et l’approche durable pratiquée par le restaurant.

La mauvaise nouvelle, c’est la perte de l’étoile pour le Gambetta à Saumur et pour son chef Mickaël Pihours.

Lait Thym Sel

Le Castel Marie-Louise. 1 avenue Andrieu. 44500 La Baule. Tel 02 40 11 48 38. www.castel-marie-louise.com

Lait Thym Sel. 65 rue Beaurepaire. 49100 Angers. Tel. 02 41 72 08 64. www.laitthymsel.fr

Le Gambetta. 12 rue Gambetta. 49400 Saumur. Tel 02 41 67 66 66. www.restaurantgambetta.fr

Photos et textes Luc Sellier.