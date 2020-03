Les chefs et restaurateurs nantais remercient et soutiennent le personnel soignant

Les chefs nantais avec les soignants.

Dans de nombreuses villes en France, des chefs, des restaurateurs, des producteurs, des artisans-boulangers, des pâtissiers…s’unissent pour livrer des repas au personnel soignant des hôpitaux qui oeuvrent chaque jour pour soigner les malades gravement atteints par le COVID-19 qui affluent de plus en plus nombreux aux urgences et dans les services de réanimation.

300 repas livrés par jour au CHU de Nantes.

A Nantes, ce sont 25 chefs qui se sont unis pour préparer à tour de rôle, 5 jours sur 7, environ 300 repas qui seront livrés chaque après-midi au CHU de Nantes, chacun ayant accepté de préparer une fois par semaine environ 60 repas. L’opération a commencé le mercredi 25 mars et promet de se poursuivre aussi longtemps que nécessaire. Les matières premières et les contenants ont été fournis, pour l’essentiel, gracieusement, par plusieurs enseignes et PME installées au MIN de Nantes ( grossistes, producteurs de viandes, maraîchers…). L’organisation logistique et les livraisons dans les restaurants et au CHU sont également prises en charge par un fournisseur installé au MIN de Nantes.

Chaque jour ce sont environ 800 personnes ( médecins, chirurgiens, infirmiers, aides-soignants, manipulateurs-radio, biologistes, brancardiers…) qui oeuvrent au CHU de Nantes pour prendre en charge l’ensemble des patients.

Si le personnel soignant bénéficie d’une cantine ouverte en continu, les chefs ont souhaité par cette action les remercier pour leur investissement dans la lutte contre la pandémie du COVID-19 et leur donner un peu de baume au coeur ( « soigner l’âme en réconfortant l’estomac » ) en cuisinant des plats sains, réconfortants et savoureux, présentés en portions individuelles afin d’être dispatchés facilement entre les différents services. Toutes les mesures barrières pour limiter le risque COVID-19 ont été mises en place, selon les consignes sanitaires établies par l’APHP pour assurer la plus grande sécurité de l’opération.

Après COVID-19.

Les chefs, restaurateurs et producteurs souhaitent, par cette action, rappeler aux politiques, aux collectivités et au gouvernement que la santé, l’éducation et le bien-manger doivent être valorisés, soutenus économiquement et par des actions publiques fortes.

Ils souhaitent aussi sensibiliser le citoyen à l’importance de soutenir l’économie locale et l’artisanat et que chacun prenne en compte l’impact vertueux de leur acte de consommateur sur les plans social, économique et écologique ( circuit court, agriculture propre, protection du vivant, des soles et de la biodiversité, respect des cycles de reproduction des espèces…).

Enfin tous les chefs espèrent, que le confinement terminé, les citoyens seront nombreux à faire confiance aux établissements de leur ville, engagés en faveur d’une alimentation durable et locale. Un bon moyen de les aider à maintenir les emplois, ainsi que de soutenir les entreprises des producteurs, agriculteurs, fournisseurs et artisans de leur région, qui souffrent actuellement du confinement engendré par la crise du COVID-19.