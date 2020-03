Le cake citron-huile d’olive par Christophe Bacquié, 3 *** Michelin

Par ces temps de confinement(s), les chefs proposent des recettes pour garder le moral et régaler et conforter ses proches ou… soi-même si l’on est seul… Christophe Bacquié, chef 3 étoiles au Michelin et 4 toques au Gault Millau, à l’Hôtel du Castellet, dans le var, partage une recette d’un cake citron-huile d’olive, simple à réaliser à la maison.

Pour 4 personnes/ Prélevez le zeste de 2 citrons et mélangez avec 155 g de sucre, 2 oeufs entiers et 70 g de crème liquide. Ajoutez 120 g de farine et 2 g de levure préalablement tamisées. Tiédir 4 cl d’huile d’olive puis l’incorporer au mélange précédent, versez dans un moule beurré et glissez le tout au four à environ 150° durant 40 mn. Dès la sortie du four, imbibez le cake avec un sirop au citron composé de 3 cl de jus de citron, 30 g de sucre et 3 cl d’eau. Laissez refroidir avant de déguster.

Christophe Bacquié vous donne rdv chaque jour sur instagram pour partager ses recettes ultra simples à réaliser à la maison, accessibles à tous, avec peu d’ingrédients et de matériel.