Bonjour Le Bon, c’est enfin le moment…

Gastronomica relaie le message de Karine Viry, co-fondatrice de Bonjour Le Bon: » Je suis co-fondatrice de www.bonjourlebon.fr et je suis d’autant plus fière, considérant la période que nous traversons, de vous présenter une plateforme inédite en France où vous pouvez acheter en ligne et vous faire livrer à votre porte partout en France une sélection de produits issus de fermiers engagés dans la durabilité. Nous ne pensions pas que ce fichu virus viendrait enrayer notre lancement (quand on est une jeune société). Notre engagement est réel et ce projet a demandé plus de 4 ans de travail avec les producteurs, les scientifiques et les vétérinaires pour garantir une agriculture durable.

La situation actuelle est aussi très compliquée et tendue pour nos producteurs fermiers qui travaillent en local et ne peuvent plus écouler leur marchandise. Le producteur fermier est celui qui a investi dans un laboratoire de transformation, une structure d’abattage à la ferme pour ne pas transporter les animaux, une cave d’affinage pour maîtriser sa qualité… La livraison à domicile que nous leur garantissons permet de leur assurer la continuité du circuit court. Force est de constater que cette solution permet dans les circonstances actuelles de garantir des revenus à nos producteurs fermiers, de préserver des savoir-faire locaux et de répondre aux attentes des consommateurs.

Il y a plus de 4 ans, quand nous avons initié ce projet avec mes associés, beaucoup nous ont traité d’utopistes face à un ordre établi par les géants de l’industrie agro-alimentaire et de la grande distribution. Rien de mieux que l’utopie quand elle est réaliste car nous sommes nombreux à vouloir changer le système ou à consommer autrement.

La prise de conscience est collective, il suffisait d’une vision globale de la filière pour déposer à votre porte un colis qui tient toutes ses promesses… »

Bonjour Le Bon s’engage pour une rémunération juste des producteurs, pour le partage de la valeur créée: ce sont les producteurs qui fixent leurs prix de vente. Bonjour le Bon s’engage aussi pour l’abattage à la ferme, mettant en place une solution d’abattage agréée par les services de l’état et soumise aux mêmes contraintes sanitaires qu’un abattoir fixe à la différence qu’il se déplace de ferme en ferme (zéro transport d’animaux vivants, première cause de souffrance animale).

Sélection par la durabilité et traçabilité infalsifiable font aussi partie des principes de la société.

Pour en savoir plus/ http://www.bonjourlebon.fr