Le restaurant Grual avec Matteo Maenzo

Matteo Maenzo, chef du restaurant Grual au Lefayresorts & Spa Dolomites, au lac de Garde en Italie, propose un menu dégustation en 14 plats, à l’image des Dolomites. Le menu met en valeur les caractéristiques naturelles des 3 chaines de montagnes, en commencant par le fond de la vallée avec le navet rouge et le corégone ( poisson de la famille des salmonidés), puis en remontant dans les alpages avec des herbes sauvages, des pommes et de la truite brune, et enfin dans les hautes montagnes avec de l’omble, du cerf et du chevreuil.

Chef exécutif depuis 2013, Matteo Maenzo a travaillé au restaurant El Celler de Can Roca, le 3 étoiles des frères Roca à Gérone, avec Jean-François Piège époque Crillon aux Ambassadeurs, à la Dame de Pic Paris avec Anne-Sophie Pic…

Restaurant Grual. Lefayresorts & Spa Dolomites. Via Alpe di Grual 16. 38086 Pinzolo (TN). Italie. www.lefayresorts.com