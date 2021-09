L’Esprit Nouveau, le restaurant de l’hôtel Canopy Hilton Paris Trocadéro

Depuis hier, lundi 30 août 2021, l’Esprit Nouveau, le restaurant de l’hôtel Canopy by Hilton Paris Trocadéro (ouvert le 11 mai 2021),et son chef Robin Kubarek, accueille parisiens et visiteurs avec une cuisine de saison. L’Esprit Nouveau tire son nom d’une revue qui a existé de 1920 à 1925, consacrée à l’esthétisme contemporain , qui a joué un rôle majeur, à partir de la scène parisienne, dans les domaines de l’architecture, la peinture…, fondée par Le Corbusier et Amédée Ozenfant.

Sur la carte du restaurant, en guise d’entrée, on peut découvrir un mille-feuille de légumes façon tian provençale, avec son ketchup de poivrons et sa sauce vierge à l’olive. Ou bien un cromesquis de poireaux brulés et des moules de bouchot. Pour les carnivores, on se régale d’un magret de canard et d’anguille fumée à basse température, servi avec des carottes des sables à la fève de tonka et jus de vin chaud. Coté sucré, la prune aux saveurs du Sud, composée de fenouil, d’orgeat, de ricard et d’amandes. Patates douces/curry coco ou comté et boeuf croustillant façon Yakitori escortés d’une julienne de légumes sont aussi de la partie.

Une formule entrée/plat/dessert est proposée à 56 euros. Une formule entrée/plat ou plat/dessert est à 46 euros.

L’Esprit Nouveau. Hôtel Canopy by Hilton Paris Trocadéro. 16, avenue d’Eylau. 75116 Paris. Tel 01 45 50 50 70.