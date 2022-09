Le restaurant Cavalieri à Paris avec Bruno Verjus

Situé au coeur du XVIème arrondissement, le restaurant Cavalieri, nouveau lieu de 120 m2 et 65 couverts, a ouvert ces portes le mercredi 21 septembre 2022. La carte, signé par le chef doublement étoilé Bruno Verjus fait la part belle aux produits du Sud: aubergines confites et piment doux fumé, sardines en mi-cru mi-cuit à peine fumées, ventrèche de thon rouge de Méditerranée grillé, agnelle roulée aux herbes sauvages et olives, rôtie en patience, côte de vache de Galice, anchois de Santona. En cuisine, ce sont les deux chefs et frères Kevin et Cristian Stradaioli qui sont aux manettes.

Cavalieri. 71 avenue Paul Doumer. 75116 Paris. Tel. 01 40 50 91 17.

Crédits photos thesocialfoodparis