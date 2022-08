Le Relais, Angers.

Le chef Noël Kerherno

Saumon en tartare, concombre et crème à la coriandre

Repris en septembre 2020 par le duo Frédéric Algan et Julien Ropars, le Relais, près de la gare d’Angers, continue son histoire gourmande angevine, initiée il y a déjà fort longtemps. Aux fourneaux c’est le chef Noël Kerherno, que l’on a connu il y a quelques années du coté de la Pointe Bouchemaine, qui assure la bonne réputation de la maison. On rentre dans le vif du sujet avec un saumon en tartare, concombre et crème à la coriandre, une entrée toute en suavité et fraîcheur, le saumon fondant, le concombre croquant, la crème à la coriandre cajoleuse. Julien, le sommelier, sert un Savennières Château du Breuil 2018 parfumé comme il faut.

L’oeuf parfait

Bar, jus de coquillages au curry, purée de céleri au combava

Assiette thérapie. L’oeuf parfait, sauce au vin, lardons fumés et croutons, affole les papilles, on a juste envie d’y aller, de plonger la cuillère, l’assiette exhale des parfums de vin cuit, l’oeuf se fait caressant, les lardons charnus en dévoués compagnons, le genre assiette cocoon, qui prête à la confidence…Pour le poisson, c’est un beau bar généreux qui est cuit à l’unilatéral, jus de coquillages au curry, purée de céleri au combava, la peau du bar juste snackée, chair joliment cuite et ne perdant pas son goût originel, le céleri en purée enjôleuse, le jus de coquillages accomplissant son office, humectant l’assiette.

Le quasi de veau

Buffet à l’horizon. Coté viande arrive un pavé quasi de veau, sauce au poivre vert, pommes de terre mitraille sautées aux noisettes de pleurotes, la viande cuisson maîtrisée, la sauce offensive mais en douceur, les petites patates comme autant de précieux bonbons salés en bouche. La particularité du Relais, c’est le buffet des desserts, réjouissant fondant au chocolat, l’ananas confit rhum et vanille, le crèmeux chocolat noir grué de cacao, le crèmeux exotique biscuit Sacher, le tiramisu café liqueur de cacao, le cheesecake citron, le savoureux agrumes (orange, citron, pamplemousse) et rhum et limoncello, l’incontournable mousse noisette, on peut tout prendre si on le désire, comme autant de petites escapades ludiques et sucrées, de quoi mettre allégrement tous les « becs sucrés » d’accord.

Le Relais. 9 rue de la Gare. 49000 Angers. Tel. 02 41 88 42 51. www.lerelais-angers.fr

Texte et photos Luc Sellier/Gastronomica