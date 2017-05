Initiés par le magazine Gastronomica et leur créateur Luc Sellier en 2009, les Gastronomica On Tour reviennent en force pour fêter les 10 ans du magazine.

Evènements gastronomiques et festifs, les On Tour ont pour ambition faire le lien et de créer la rencontre et l’échange, en toute convivialité, entre des chefs passionnés, qui cuisinent en direct, et des convives amateurs de bons produits et de belle cuisine. Sous les étoiles, les chefs concocteront une cuisine d’été, haute en couleurs, sous le signe du goût…

Pour démarrer la saison, c’est le jeudi 8 juin à 20 heures, au restaurant L’Orée du Bois, à Orvault, aux portes de Nantes qu’aura lieu le 14e On Tour.

4 chefs sont dans les starting-blocks:

Patrick Giraux, de L’Orée du Bois, accueille pour la sixième fois l’évènement. Dix-sept années passées sur la Côte d’Azur l’on doté d’un répertoire aux influences sudistes. Il concocte une cuisine proche du produit, aux cuissons maitrisées, dans une culture de l’intuition et du partage, déclinée en assiettes subtiles et savoureuses.



Marie Le Calvez, cheffe de la Villa Saint Germain, à Oudon (44), exécute avec brio une cuisine pleine de verve, aux jeux aromatique poussés. En compos lumineuses, Marie Le Calvez envoie des assiettes métisses et voltigeuses au traitement impeccable.



Manuel Le Gouil, chef de La Poissonnerie et pas que…, à Nantes, cuisinier exigeant et inspiré, frappe juste, décoche avec une désarmante efficacité des assiettes pas timorées qui crèvent l’écran, aux accents réjouissants.

Lionel Gélineau, chef de La Villa Toussaint, à Angers (49), est un habitué des Gastronomica On Tour. Adepte d’une cuisine généreuse, toute en plaisir(s) et sensation(s), le chef s’est forgé un vocabulaire particulier, aux influences asiatiques et sudistes et aux accents voyageurs.

Tarif 70 euros par personne,

sur réservation au 02 40 63 63 54 (restaurant l’Orée du Bois)

*pas de carte bleue sur place.

Réservation également possible par envoi de chèque à :

Gastronomica

15 rue des Mauges

le Mesnil en Vallée

49410 Mauges sur Loire



L’Orée des Bois

94, route de la Garenne

44700 Orvault

Tél : 02 40 63 63 54

http://www.restaurant-loreedubois.fr/