Initiés par le magazine Gastronomica et leur créateur Luc Sellier en 2009, les Gastronomica On Tour reviennent en force pour fêter les 10 ans du magazine.

Evènements gastronomiques et festifs, les On Tour ont pour ambition de faire le lien et de créer la rencontre et l’échange, en toute convialité, entre des chefs passionnés qui cuisinent en direct, et des convives amateurs de bons produits et de belle cuisine. Sous les étoiles, avec le Loir pour décor, les chefs concocteront une cuisine aux couleurs estivales, comme un avant goût de vacances.

Après Nantes, c’est le jeudi 29 juin à 20 heures, au Château de Noirieux, à Briollay, aux portes d’Angers, qu’aura lieu le 15e gastronomica On Tour.

5 chefs sont dans les starting-blocks:

Marco Garfagnini, chef du Château de Noirieux, 1 étoile au guide rouge, fait vibrer les antiques pierres du lieu, en saveurs bondissantes, dans une verve érudite et prolixe, laissant de formidables assiettes répandre la bonne parole gourmande.

Sylvain Belouin, chef du Pigeon Blanc à Vern d’Anjou, le Bib gourmand en bandoulière, Jeune Restaurateur d’Europe, élabore une cuisine à la fois travaillée et instinctive, assénant à chaque plat la même exigence, alliant avec bonheur précision et sensibilité.

Antoine Gueguen, chef de la Salamandre à Angers, propose une cuisine stylée et persuasive, cuissons minutées, en intonations exploratrices, pour un dialogue bien trempé et enthousiaste avec le produit.

Jean-François Bodin, chef de l’Aubergade à Gennes Val de Loire, 3 toques et 15/20 au Gault Millau, allume les papilles avec sa cuisine accrocheuse et voltigeuse, à la fois exubérante et caressante, libérant sans ambages les arômes.

Christophe Crand, chef de la Charbonnière à Ancenis (44), sait aligner de réconfortantes assiettes, sans dévier de l’essentiel, le goût, concoctant une cuisine délicieusement vivante et profondément sincère.

Tarif 70 euros par personne,

sur réservation au 02 41 42 50 05 (Château de Noirieux)

* pas de carte bleue sur place

réservation également possible par envoi par chèque à Gastronomica

15, rue des Mauges / Le Mesnil en Vallée

49410 Mauges sur Loire

Le Château de Noirieux Relais & Chateaux propose un tarif spécifique pour l’évènement

soit 180 euros la chambre en formule B&B

Réservation au 02 41 42 50 05

Château de Noirieux

26, route du Moulin

49125 Briollay

www.chateaudenoirieux.com