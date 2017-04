Le nouveau Gastronomica est sorti. Déjà dix ans !

Gastronomica fête ses dix ans, dix ans de découvertes, de rencontres, d’assiettes savoureuses et lumineuses, de sensations voltigeuses et/ou détonantes. Pour l’occasion, on organise 3 Gastronomica On Tour, le jeudi 8 juin à l’Orée du Bois à Orvault/Nantes, le jeudi 29 juin au Château de Noirieux à Briollay, près d’Angers et en septembre à la Maison Veuve Amiot, à Saumur.

Plus de détails dans les jours à venir…