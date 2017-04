Anne de Bretagne ** avec Mathieu Guibert

On passe la semaine en photos au restaurant Anne de Bretagne, à la Plaine sur Mer, avec Mathieu Guibert, le chef propriétaire, 2 étoiles au guide rouge. Love story entre mer et terre avec les langoustines sélectionnées par M.Patrick et les petits pois de la Milliassière cuisinés au fenouil confit, coquillages de « nos côtes » et émulsion au thym citron.

Petits pois frissonnants de naturel et fenouil en droite ligne du potager prêtent allégeance sans flagornerie aux sensuelles et ultra fondantes langoustines.

Ajouter un vin de Jasnières cuvée Prémices de chez Eric Nicolas, un chenin, et une vue sur l’océan, demander plus serait indécent…

Anne de Bretagne. Relais & Châteaux.

Port de la Gravette.

163, boulevard de la Tara.

44770 La Plaine sur Mer.

Tel : 02 40 21 54 72

Crédit photos Luc Sellier