La recette du week-end : Terrine de pieds de cochon et asperges de la vallée par Jean-Marc Gay-Capdevielle, chef du Restaurant le Chalet

pour 8 personnes :

4 pieds de cochon

2 carottes

1 oignon piqué de 2 clous de girofle

Sel, poivre

1 bouquet garni

80g échalotes ciselées

1 kg belles asperges de pays

Sauce vallon

1 œuf dur haché

1 jaune d’œuf

1 cuillère de moutarde

300g d’huile de pépin de raisin

80cl de vinaigre de balsamique blanc

50g d’échalotes ciselées

30g de câpres

30g de cornichons

Persil frais, sel et poivre du moulin

La veille :

Cuire les pieds de cochon dans un bouillon réalisé avec les carottes entières, l’oignon piqué, et le bouquet garni, recouvrir d’eau, cuire a couvert pendant 2 heures minimum.

Débarrasser ensuite les pieds cuits, et les carottes.

Faire réduire le bouillon pour concentrer la gélatine contenu dans les pieds, et passer au chinois.

Réserver pour le montage de la terrine

Désosser les pieds et les couper en petits cubes, tailler en dés les carottes.

Dans un cul de poule, mélanger les pieds en dés, les carottes, les échalotes ciselées, un peu de bouillon réduit rectifier l’assaisonnement et mettre dans une terrine, filmé et réserver au frigo pour la nuit.

Le Lendemain :

Faire la mayonnaise avec le jaune d’œuf, la moutarde, et l’huile

Incorporer le vinaigre, délayer, et ajouter les autres éléments, et réserver.

Cuire les asperges épluchées dans une eau bouillante bien salée, une fois cuites, et fermes, les refroidir dans une eau glacée, égoutter, et réserver.

Le dressage :



Démouler la terrine de pied de cochon et tailler des tranches fines, et les disposer dans les assiettes.

Dresser les asperges sur les tranches de terrine et mettre une quenelle de sauce vallon dessus.

Restaurant le Chalet

44540 SAINT MARS LA JAILLE