Le banquet du Quai à Angers, 18 juin

C’est l’appel du 18 juin, non de Londres, mais d’Angers, qui est lancé aux amateurs des bons goûts et du locavorisme, pour le banquet « Accords de saveurs », le dimanche midi, sur le parvis du Théâtre le Quai, face à la Maine. Organisé par l’association Slow food et le Théâtre, avec la participation de chefs angevins, Julien Ruguet du « Bistrot des Carmes », Brice Sanchez de « L’Ardoise », tous les deux voisins du Quai, et Jérémy Baron d »Autour d’un cep », rue Baudrière, le Banquet prolonge les Ateliers du goût qui ont lieu tout au long de l’année, au rythme de cinq par an.

Le Théâtre le Quai et l’association Slow Food Nantes / Angers collaborent ensemble depuis 2010. Le concept, ce sont des sessions découverte avec dégustations de produits locaux et rencontres avec des producteurs pour découvrir la culture et les variétés d’un aliment de qualité. Citons l’atelier du 13 mars dernier, « les huîtres bretonnes nées en mer ».

Le 18 juin, à l’occasion du Banquet, 5 Ateliers sont proposés le matin, avant les agapes.

1/Association bière et fromage 2/les légumes ou un légume à mettre en avant 3/ le Crémet d’Anjou 4/ fruits rouges 5/ le pain. Le principe pour le public est d’acheter un billet, 15 euros pour les adhérents Slow Food, et 20 euros pour tout autre public, donnant accès à un atelier au choix et au repas. Cette année, les organisateurs souhaitent passer de 100 couverts à 150 couverts. Plus on est de fous…

Tarifs et renseignements auprès de la billeterie du Quai, au 02 41 22 20 20.