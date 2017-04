Restaurant Le Chalet, Saint-Mars-La-Jaille, 44

Onze années que Laetitia et Jean-Marc Gay-Capdevielle ont repris le Chalet, à Saint-Mars-La-Jaille. Pas de montagne mais une cuisine vivifiante et imparable qui ne fait pas regretter le manque de neige.

La preuve avec des asperges de la vallée, pieds de cochon et sauce Vallon, un joli trio qui met en appétit. Belles asperges croquantes au bon goût de printemps, pieds de cochon en fines tranches, sauce virevoltante juste un peu tonifiée, l’entrée met en appétit. Cap sur l’Asie avec un décapant wok de gambas et crevettes au curry vert et lait de coco, nouilles japonaises, doucement pimenté. Gambas tendres et plantureuses, crevettes taquines, nouilles cuites nickel, le tout enrobé/aromatisé de façon persuasive par le lait de coco et le curry vert, le wok crée une vraie énergie en bouche.

Avec le carré d’agneau fermier, Jean-Marc Gay-Capdevielle démontre sa maitrise des cuissons. Tendreté absolue pour l’agneau que l’on ronge jusqu’à l’os, le goût pas édulcoré, la chair magnifique, le dessus croustillant. Le potager est sous la fourchette, la fraicheur en bandoulière, carottes, pommes de terre, oignons, petits pois, accompagnés par les notes canailles de fines lamelles de ventrèche roulée du Béarn, terre d’origine du chef. On comprend alors cette rafraichissante et très printanière soupe de fraises(de Goulaine), jus infusé à l’Izarra, glace yaourt, poussant au plaisir immédiat. En final, le Russe, gâteau préféré du chef, à base de praliné, une recette gardée secrète depuis 1925 par la pâtisserie Artigarrède à Oloron Sainte Marie. Jean-Marc Gay-Capdevielle l’approche au plus prés, emmenant le gâteau vers des sommets de légèreté et d’allégresse.

Il n’y a plus qu’a mettre son GPS…

Le Chalet.

3, rue Alexandre Braud

44540 Sain-Mars-La-Jaille

Tel : 02 40 97 06 48

www.restaurant-le-chalet.fr

Photos Luc Sellier