Le Minotaure, le burger à la fausse viande végétale signé Burger Theory

Burger Theory dévoile son tout nouveau burger vegan: Le Minotaure et son faux steak végétal produit par les Nouveaux Fermiers, qui va réconcilier les amateurs de viande avec la cuisine vegan.

Véritable QG des burgers vegan savoureux, Burger Theory mise sur la gourmandise avec ce burger original, qui pourrait bien faire changer d’avis les plus réticents à l’alimentation végétale. Alternative savoureuse et saine, on se délecte du Minotaure qui se compose d’un bun végétalien moelleux dans lequel se cache des oignons rouges, des feuilles de laitue bien fraîches, un délicieux steak végétal produit par les Nouveaux Fermiers, avec du cheddar végétal fondant qui se mélange harmonieusement avec la mayonnaise fumée au romarin, et enfin des cornichons aigre-doux qui viennent relever le tout.

Burger Theory ne fait pas de compromis sur le goût en s’associant aux Nouveaux Fermiers qui produisent des steaks végétaux gourmands, meilleurs pour la santé et la planète, produits en France. Le Minotaure et son steak végétal nous font rentrer dans une nouvelle ère.

Burger Theory. 11 boulevard des Filles du Calvaire. 75003 Paris. Tel + 339 87 55 02 02

73 rue Noël Pons. 92000 Nanterre. Tel + 339 72 53 03 60