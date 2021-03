Le Bar à Chouquettes de la Maison Conticini

La Maison Philippe Conticini inaugure son bar à Chouquettes, faites sur-mesure et montées minute.

Cette animation gourmande est proposée tous les vendredis et samedis au 31 rue Notre Dame de Nazareth dans le Marais à Paris. Au programme, chouquettes garnies à composer selon les goûts, en créations uniques et originales, avec de larges associations de saveurs possibles. On choisit dans un premier temps son parfum de crème pâtissière onctueuse et foisonnée à souhait qui constitue la base des choux: vanille, chocolat, citron ou encore aux agrumes. Vient ensuite l’étape de l’insert gourmand à choisir parmi le praliné, le caramel, la pâte de spéculoos, et des confits de citron ou d’agrumes. Choix cornélien!

Aux commandes de ce Bar à Chouquettes, la cheffe Laetitia Di Leta propose également des chouquettes montées en direct renfermant une crème chantilly délicatement parfumée à la vanille, apportant légèreté et rondeur en bouche, agrémentée d’une pincée d’amandes et de noisettes caramélisées pour la touche croquante, un plaisir immédiat pour les becs sucrés.

Prix: 4,50 euros l’unité. 11 euros les 3 chouquettes.

Crédit photos Mathieu Fleurance