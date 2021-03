Thomas Danigo. / Photo Benoit Linero

L’hôtel Monsieur George lance le Galanga To Go!

Pour les déjeuners et dîners, le restaurant bar Galanga de l’hôtel Monsieur George à Paris s’invite à la maison et au bureau. Le chef Thomas Danigo a imaginé une carte délicate et colorée inspirée de ses recettes préférées. Il propose un tarama fumé et son pain au sarrasin ou encore un ceviche de poisson blanc aux agrumes, galanga et vanille. La suite s’annonce de la même veine avec un risotto à l’artichaut, miso fumé et noisettes ou le poulpe caramélisé, avec son riz sauvage et sa sauce du tigre. Cerise sur le gâteau, le chef suggère en déclinaison trois desserts, une salade de fruits infusée au gingembre et herbes du jardin, une ile flottante, pistache et fleur d’oranger, et un moelleux au chocolat, miso, caramel, beurre salé.

Préparation poulpe au barbecue Konro / Photo Benoit Linero

Poulpe caramélisé / Photo Hélène Devergne

Commande par téléphone uniquement. Du lundi au vendredi au 01 87 89 48 49. Déjeuner/ Commande avant 11h pour un retrait au restaurant entre 12h et 14h. Dîner/ Commande avant 18h pour un retrait au restaurant entre 19h et 21h.

Hôtel Monsieur George. 17 rue Washington. 75008 Paris. Tel 01 87 89 48 48. A partir de 250 euros la nuit en chambre classique. Petit déjeuner continental 26 euros.