Bocaux de Chefs, c’est avant tout une histoire d’amitié. Jérémy Inacio, Thomas Favrel et Christophe Gourmelon se sont rencontrés à Ferrandi. En 1995, ils mettent en commun leur savoir-faire et fondent la Maison Les Toques, un service de traiteur porté par leurs valeurs communes: le respect des produits et des saisons et l’utilisation de produits locaux, dans une démarche favorisant la recherche de l’authenticité.

Aujourd’hui ils se lancent un nouveau défi: proposer leurs recettes signatures et celles de leurs restaurants préférés, dans des bocaux prêts à déguster chez soi. Après des mois de recherche et de travail sur les produits, le projet voit le jour au début de l’année 2021.

Le premier chef à suivre les trois amis dans leur aventure est Thomas Boutin, chef du restaurant Le Vieux Crapaud, dans le 16e à Paris, avec son généreux et délicieux pot-au-feu de joue de boeuf. Le chef David Rathberger, du restaurant l’Assiette, toujours à Paris, vient à son tour rejoindre la bande de copains avec son fameux cassoulet. Pour les trois cuisiniers passionnés « bien manger, c’est sacré« . Bocaux de Chefs apporte tous les bénéfices des aliments mis en bocaux: préservation des saveurs, longue conservation, 100% recyclable.

l’osso-bucco

Chaque bocal contient une recette de chef pour 2 à 4 personnes et coûte entre 12,90 euros et 29,90 euros. Sur chaque bocal se trouve un QR Code, renvoyant sur une vidéo dans laquelle chaque chef explique, dans sa cuisine, comment sublimer sa recette à la maison. Sont aussi disponibles: le braisé de boeuf aux agrumes et le curry de volaille coco, l’osso bucco de veau, les légumes façon thaï, le pulled pork, le veau chorizo et tomate…et plein d’autres recettes en ébullition.

Pour l’E-shop et la liste des points de vente www.bocaux-chef.fr