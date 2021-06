le Gabriel, Paris, avec Jérôme Banctel

Tweet on Twitter

Dans un monde où tout a changé et où l’envie de se faire plaisir n’a jamais été aussi impérieuse, le Gabriel et son chef doublement étoilé Jérôme Banctel s’ouvre à de nouvelles expériences gourmandes.

Le Gabriel / Crédit photo Grégoire Gardette

A travers trois menus différents, le chef invite à un voyage immobile au gré de ses explorations culinaires, sans quitter Paris. « Escales », « Virée » et « Périples » reflètent les envies du moment et l’identité profonde du Gabriel: l’attachement aux racines bretonnes du chef, son amour du beau produit ultra-frais, travaillé au moment précis de sa plénitude.

Maquereau de Bretagne / Crédit photo Safran Paris

« Escales », le déjeuner en 3 temps, met à l’honneur 3 destinations à travers 3 recettes signature du Gabriel. Par exemple la carotte des sables, la lotte maturée asperges blanches miso et wasabi et l’abricot tamarin et coriandre. Chaque midi, pour un déjeuner d’affaires ou une parenthèse entre amis, un concentré de l’identité culinaire de Jérôme Banctel.

« Virée », midi et soir, le menu en 5 temps incarne le menu de coeur du chef, une immersion dans sa Bretagne natale de la terre à la mer et les souvenirs de ses 17 premières années, avec en guest stars l’ormeau breton, l’artichaut bien sûr, mais aussi le maquereau cuit sur galets avec tomate anchoïade et un dessert sarrasin cidre ou des gavottes aux framboises. Cap à l’ouest, l’esprit du Gabriel en version originale.

« Périples » est plus qu’un menu en 8 temps, une odyssée culinaire qui suit l’inspiration du chef. Ce voyage au long cours commence à Paris comme toujours, puis fait escale dans différents pays du monde, grâce à des recettes sous influences éclectiques et subtiles. Le bao au caviar côtoie le cochon de lait Burgos et le riz saké kasu aux fraises de Plougastel en dessert.

Pigeon de Racan / Crédit photo Safran Paris

Menu « Escales » en 3 services / 75 euros au déjeuner uniquement. Menu » Virée » en 5 services / 145 euros déjeuner et dîner. Menu « Périples » en 8 services / 195 euros déjeuner et dîner.

Le Gabriel. La Réserve Paris – Hôtel et Spa. 42, avenue Gabriel. 75008 Paris. Tel. 01 58 36 60 50.