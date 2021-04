Le Food Society Lyon ouvre au printemps 2021

FOOD SOCIETY À LA PART-DIEU À LYON – OUVERTURE PRINTEMPS 2021* (* Selon l’évolution covid)

Avec ses 11 kiosques de restauration, son bar et sa grande terrasse répartis sur plus de 3000 m2 au coeur du centre commercial de la Part-Dieu à Lyon, le tout premier Food Society promet de faire parler de lui! Food Society c’est « à voir et à manger », des cuisines maison, des rendez-vous festifs et un engagement 0 plastique.

A VOIR

D’abord, le décor et l’architecture qui ont été pensés comme un » labyrinthe organique » par Lionel Jadot, adepte de la récupération et du recyclage. L’identité visuelle du lieu a été pensé par Atelier AAAAA en collaboration avec Studio Triple. L’ensemble de la signalétique a été imaginée et réalisée par les artistes belges Mon Colonel & Spit pour des parti-pris visuels forts qui ne laisseront pas indifférents.

Un lieu de vie animé au quotidien autour de nombreux rendez-vous dont l’agenda sera dévoilé prochainement : des événements fédérateurs donnants la parole aux acteurs locaux,mais aussi des DJ set, ateliers, lives, expositions ou encore dégustations sous la houlette de Johann Milani.

Lionel Jadot et Virginie Godard

A MANGER

Le meilleur de la street-food locale – du boui-boui à l’étoilé – dégoté par Virginie Godard, créatrice du Food Market à Lyon et à Paris. A l’affiche du Food Society Lyon, un casting rythmé qui nous fait déjà saliver… Parmi lesquels : Grande institution lyonnaise, l’épicerie-comptoir de La Mère Brazier s’installe dans le tout premier Food Society. Avec ses deux étoiles au guide Michelin, Mathieu Viannay, chef du restaurant, est aussi Meilleur Ouvrier de France et proposera pour l’occasion une offre boulangerie et sandwichs autour de pains au levain naturel et de produits locaux. Imaginé par les équipes d’Aklé, Taybe dévoile son comptoir à falafels. Incontournable des Nuits Sonores et implanté aux Halles Bocuse, on ne les présente plus à Lyon. Mezze, pita et street-food libanaise seront à l’honneur du Food Society. Blend et ses smash-burgers débarquent pour une toute première ouverture lyonnaise. Souvent cité dans le top des meilleurs hamburgers, l’enseigne se lance le défi de séduire les papilles lyonnaises.