Pour Betjeman & Barton, il n’y Pâques les oeufs dans la vie…

Cette année, la Maison Betjeman & Barton vient défier le traditionnel oeuf de Pâques.

Pas le temps pour la chasse, la Maison de thé parisienne revisite l’univers du chocolat avec COCAO, une gamme d’infusions aux arômes délicats. Pour l’élaborer, la Maison centenaire ( créée en 1919 ) s’est entourée du savoir-faire pointu de la Manufacture Cluizel, en sélectionnant avec soin des fèves de cacao de grande qualité. COCAO mêle surprise et gourmandise. Un breuvage à la puissance aromatique, accompagné d’un nuage chocolaté et d’une incroyable légèreté.

Cette gamme est composée de deux infusions natures issues des plantations de Madagascar et de la république dominicaine, ainsi que de deux infusions parfumées, vanille-caramel et orange-épices. Les bienfaits et le parfum du chocolat sans culpabiliser…parce qu’il n’y a Pâques les oeufs dans la vie! Ces infusions se dégustent sans aucun remord et ne se perdront pas dans les jardins.

Marchands de thé à Paris depuis 1919, Betjeman & Barton a son magasin historique au 23 boulevard Malesherbes dans le 8e arrondissement à Paris. Plus d’adresses et de renseignements sur www.betjemanandbarton.com