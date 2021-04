Pierre Hermé lance les Gourmandises Raisonnées

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Assis, Frédéric Bau, debout, Pierre Hermé

Pierre Hermé bouscule les codes et révolutionne à nouveau le monde de la pâtisserie en lançant le 6 avril prochain ses premiers desserts Gourmandise Raisonnée, créés avec Frédéric Bau, explorateur pâtissier de la Maison Valrhona. Un projet qui nait comme une évidence, où l’on parle de gourmandise, de plaisir, d’émotions, de sensations, de saveurs, d’équilibre et de…raison. Et un excellent antidote par ces temps de restriction!

la Tarte Infiniment Citron

la Tarte Infiniment Vanille

C’est avec Frédéric Bau, que Pierre Hermé décide de repenser deux recettes fétiches, la Tarte Infiniment Citron et la Tarte Infiniment Vanille, et de créer deux nouveautés issues des associations de saveurs Fetish de la Maison Pierre Hermé Paris, le Chou Orphéo ( chocolat noir mariage de grands crus Caraïbe 66%, noisettes du Piémont ) et Constellation ( fraise, orange, cardamome verte ).

Frédéric Bau a toujours été pionnier dans son métier, il est d’ailleurs l’instigateur de l’idée et de l’expression de la « Gourmandise Raisonnée« , en 2005. Audacieux, visionnaire et très en avance sur son temps, son discours dérange plus qu’il ne fait des émules dans le métier en pleine ébullition.

Les desserts Gourmandise Raisonnée sont en vente à partir du 6 avril dans les boutiques Pierre Hermé. Les desserts individuels sont au prix de 10 euros. Pour la Tarte Infiniment Citron et la Tarte Infiniment Vanille, il y a aussi des desserts pour 4 personnes à 45 euros et pour 8 personnes à 80 euros.