Le foie gras selon Jean Larnaudie

Comme chaque année la Maison Jean Larnaudie s’invite sur les tables de fête avec ses excellents foies gras. Trois nouveautés sont de sortie: une création exclusive avec le rhum Clément, un foie gras surprenant aux épices de Noël et une recette authentique IGP Gascogne. On a dégusté pour vous, chers lecteurs, le foie gras au rhum Clément, une recette exclusive finement assaisonnée au rhum vieux agricole 3 ans d’âge et agrémentée d’une délicate pointe de vanille. Les arômes du rhum sont bien présents et l’on sent effectivement la pointe de vanille, c’est superbe en bouche, ça caresse les papilles, en notes onctueuses et cajoleuses, dans une élégance parfumée. Dans la recette de Noël, les épices du monde et les parfums d’antan avec des saveurs de cannelle, de muscade et de girofle sont à l’honneur. Et pour apporter une touche de peps, quelques notes d’anis, de gingembre et de cardamome participent à la fête. On n’oublie pas que la Maison Jean Larnaudie a récolté depuis 2007 quarante médailles au Concours Général Agricole.

Jean Larnaudie. Zone artisanale Aiguille. 46101 Figeac www.larnaudie.com

Texte et photos Luc Sellier