En attendant l’article sur le site et sur le numéro 43 de Gastronomica, sortie fin juin, on se régale du chou à la crème chantilly noisette caramel concocté par le duo Louisa Bellanger et Margot Nicolas, les cuisinières pas encore trentenaires du restaurant Fricot, à Angers, un modèle du genre, crème onctueuse et parfumée, en cajoleur annonceur d’une époque enfin libérée…

Photos Luc Sellier / Gastronomica