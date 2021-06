Poisson de la criée, asperges vertes, fraises vinaigrées et émulsion lard fumé par Jérémy Guivarch, restaurant Gwaien, Nantes

Poisson de la criée, asperges vertes, fraises vinaigrées, émulsion lard fumé par Jérémy Guivarch, restaurant Gwaien, Nantes

Pour 4 personnes.

Ingrédients. 4 pavés de lieu jaune de ligne 160 gr. 16 asperges vertes du Maine-et-Loire. 1 botte de carottes fanes, 150 gr de petits pois. 125 gr de fraises de pleine terre. 2 cuillères à soupe de vinaigre de myrtille. 50 gr de poitrine fumée, 20 cl de fumé de poisson. 20 cl de crème, beurre demi-sel.

Déroulement. Eplucher les carottes fanes, les tailler en petits morceaux. Cuire à couvert avec un fond de beurre. Puis les mixer en purée. Réduire de moitié la crème et le fumet de poisson en y ajoutant la poitrine fumée. Puis retirer la poitrine et réserver au chaud. Eplucher la base des asperges. Les cuire à l’eau bouillante pendant une minute. Faire de même avec les petits pois. Refroidir à l’eau glacée. Tailler les fraises en 4. Les mélanger au vinaigre de myrtille. Colorer les pavés de lieu jaune dans un beurre mousseux. Et finir la cuisson dans un four à 100°C. Réchauffer les légumes au beurre. Dresser ( dans cet ordre ) la purée, le poisson, les légumes, la sauce et les fraises vinaigrées. On peut accorder ce plat avec un vin rouge de Loire léger et fruité, servi frais (autour de 14/15°C).

Photos Luc Sellier / Gastronomica