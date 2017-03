L’Aromate (2) de Mickaël Gracieux, à Nice

Bar sauvage de ligne cuit à l’étouffé dans des feuilles de citronnier, sabayon citron vert et poivre noir, blettes du jardin et câpres: tout un programme. Le poisson admirablement cuit, l’effet citron donne un coté acidulé mais porté sur l’essence même du fruit, comme un parfum délicat néanmoins bien présent, s’insinuant voluptueusement dans la chair du bar, l’effet de surprise est délicieusement évident. Des blettes venant du jardin d’Elise et Mickaël Gracieux amènent leur terrienne identité, des câpres font monter la pression en bouche. La cuisine de Mickaël Gracieux s’accomplit dans un formidable travail de cohérence, laissant le convive dans un état de grâce gustative.

On ne peut passer sous silence une magnifique ode agrumesque, par l’intermédiaire d’un tube craquant aux agrumes orange et citron de pays, crémeux citron/orange, sorbet mandarine, crumble. On se promène entre orange, citron et mandarine, en haut du tube en nuage citron/orange, en bas du tube comme une tarte au citron.

Comme une bande son taillée sur mesure pour la ville, en accord(s) couleur(s) avec les murs du Vieux Nice, l’Italie à portée de cuillère. Dire que le chef est seul en cuisine…

L’Aromate

1* au guide Michelin

20 avenue du Maréchal Foch

06000 Nice

Tel 04 93 62 98 24

www.laromate.fr

A partir de juin, nouvelle adresse :

2 rue Gustave Deloye

06000 Nice