La recette du week-end. Le foie gras, royale et poêlé, betterave acidulée, infusion au parmesan par David Guitton, 1* au Michelin, la Table de la Bergerie, Champ sur Layon 49380

Le Foie Gras, Royale et Poelé, betterave acidulé, infusion au Parmesan :

-1 lobe de foie gras frais

-1kg de betteraves crues

-1 oignon rouge

-Sucre 0.100kg

-1dl de vinaigre de Xérès

-0.200kg de parmesan

-0.5L de crème liquide

-2 oeufs

-Fond de volaille corsé

-Amandes : 0.050kg

Royale :

Mixer 0.200kg de foie gras cru avec 0.100kg de fond blanc de volaille, 2 oeufs et 0.100kg de crème liquide. Cuire les Royales à four chaud au bain marie.

Betteraves :

Cuire les betteraves entières, lorsqu’elles sont cuites, les mixer en incorporant un caramel réalisé avec le sucre et le vinaigre de Xérès.

Sauce Parmesan :

Réduire 0.200L de crème liquide puis ajouter le parmesan, mixer et filtrer

Dresser l’assiette en superposant la Royale de Foie gras, la pulpe de betterave et le Foie gras poêlé, arroser de l’infusion au Parmesan et d’amandes grillées

Le Veau sous la mère « Snacké », tête et shiitakes, pulpe de rutabaga :

-0.600kg de noix de veau

-1 tête de veau

-0.250kg de shiitakee

-0.300kg de rutabagas

-0.300L de crème liquide

-1 oignon blanc, Persil

Cuire la tête de veau longuement et doucement dans un bouillon aromatique, laisser refroidir et tailler en dés.

Réaliser une farce avec les oignons, la tête de veau, les shiitakes et le persil

Blanchir les rutabagas 3 fois puis les cuire dans la crème liquide, mixer.

Tailler la Noix de veau en beau pavé, colorer sur chaque face et finir la cuisson au four

David Guitton,

La Table de la Bergerie

49380 Champ sur Layon

02 41 78 30 62

www.latable-bergerie.fr

Photos Luc Sellier