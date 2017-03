LE CHEF ERIC GUÉRIN ACCUEILLE LES CANDIDATS DE TOP CHEF, À LA MARE AUX OISEAUX, POUR L’ÉPREUVE DU CROQUIS

MERCREDI 29 MARS À 21H00 SUR M6

Pour ce 10ème épisode, les candidats de Top Chef vont se rendre à la Mare aux Oiseaux, en Loire-Atlantique, pour réaliser une épreuve de croquis, jugée par Eric Guérin, chef étoilé qui participe à l’émission pour la 4ème année consécutive. Pour la seconde étape de l’émission, les candidats devront recréer un plat gastronomique à partir d’un dessin du chef et seuls les plus semblables seront dégustés.

Au terme de l’épreuve, un seul candidat sera qualifié pour les quarts de finale, les autres iront en dernière chance.

« C’est toujours un grand plaisir pour moi de participer à Top Chef ! Cette année, cela me tenait encore plus à coeur car j’ai accueilli les candidats dans mon établissement, en Brière. En proposant ce challenge, je souhaitais que les candidats expriment leur sensibilité et leur propre univers à partir d’une forme imposée par le dessin.

Le challenge est à la fois dans la construction visuelle du plat et dans le goût, il va falloir juger deux épreuves en une et devoir rester concentré sur l’essentiel pour choisir le meilleur entre le fond et la forme.» explique le chef Eric Guérin.

Eric Guérin est un artiste dans l’âme, depuis toujours, il imagine ses

recettes en les dessinant. Pas de dosage et de liste d’ingrédients mais

un dessin au feutre noir, agrémenté de quelques indications écrites. Une méthode qui lui permet de laisser libre cour à l’imagination de sa brigade.

À propos de La Mare aux Oiseaux.

C’est au cœur des marais de Brière, sur l’île de Fédrun, qu’ Éric Guérin a ouvert en 1995 la Mare aux Oiseaux. En 22 ans, il a construit un lieu à son image, a modelé chaque détail de cette bâtisse devenue « sa maison », celle-là même qui lui a offert ses racines, sa force, et une certaine plénitude, à tel point qu’aujourd’hui ils sont presque indissociables.

223 rue du chef de l’île

44720 Saint Joachim | +33 (0) 2 40 88 53 01

http://www.mareauxoiseaux.fr