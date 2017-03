L’Aromate de Mickaël Gracieux, à Nice

Nice, dimanche 5 mars

Potiron cuit au four avec de la truffe noire et crème de parmesan.

Voici sept ans qu’Elise et Mickaël Gracieux ont décroché l’étoile à l’Aromate, à Nice, lui, seul en cuisine, elle à l’accueil des convives.

Après un parcours méritocratique d’une vingtaine d’années, le Plaza Athénée pendant 6 ans avec Eric Briffard, puis, sous l’ère ducassienne, avec Jean-François Piège, 2 ans au Louis XV à Monaco, Robuchon , le Bristol à Paris, l’Oustau de Baumanière aux Baux de Provence, la Pinède de Saint-Tropez avec Arnaud

Donckele (3 étoiles), et programmé pour devenir chef de grands hôtels, l’envie de « démocratiser », de « donner de l’accessibilité » à la belle cuisine lui fait faire le choix, avec Elise (rencontrée au Plaza Athénée), d’ouvrir en duo leur propre restaurant.

Le potiron cuit au four avec de la truffe noire et crème de parmesan, quelques morceaux de lard, des croutons grenoblois (dorés au beurre), joue sur l’équilibre des saveurs. Entre l’onctueuse et suave crème de parmesan au parfum entêtant, le potiron, aux proportions généreuses, arrivé en direct du jardin sur les hauteurs de Nice, fondant comme une confiserie, gorgé de vraie nature, et la truffe noire qui fait la fière complice, l’assiette, en notes expressives, met allégrement les papilles en état d’alerte.

L’Aromate

20 avenue du Maréchal Foch

06000 Nice

Tel : 04 93 62 98 24

www.laromate.fr