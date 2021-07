La Tarte Cassis de Quentin Lechat, chef pâtissier du Royal Monceau – Raffles Paris.

Dans cette nouvelle pâtisserie, Quentin Lechat met à l’honneur le Cassis de Bourgogne dans une Tarte Cassis « full black ». Elle se compose d’une pâte sucrée d’amande brune colorée à la poudre de charbon de bambou, sur laquelle vient se déposer une délicate crème d’amande ainsi qu’une onctueuse et légère crème diplomate à la vanille du Mexique. Véritable bombe acidulée, on retrouve la fraîcheur des fruits dans une marmelade composée de cassis et de ses feuilles. Les baies de cassis y sont délicatement déposées une à une. Le tout est parsemé de fleurs de coriandre, petites ombrelles blanches qui viennent contrebalancer avec la couleur profonde du cassis et apporter un surplus de fraîcheur légèrement anisée en bouche. Quentin Lechat sublime le fruit sans extravagance.

A déguster dès maintenant à la carte du Royal Monceau -Raffles Paris et disponible en click & collect du vendredi au dimanche tout au long du mois.

Prix 36 euros. Pour 4 à 6 personnes. Le Royal Monceau – Raffles Paris. 37 avenue Hoche 75008 Paris.