Coup de fraîcheur à la nouvelle piscine du Four Seasons Hotel Ritz Lisbon

La nouvelle piscine de l’hôtel Four Seasons Ritz Lisbon est une oasis sophistiquée avec un aménagement paysager luxuriant et une vue panoramique sur le parc Eduardo VII. Le projet de la piscine , réalisée par Openbook Architecture avait pour point de départ de rester fidèle à la ligne architecturale , combinant les lignes modernes et la géométrie plus formelle du bâtiment, classé monument d’intérêt public. Le bar, recouvert de carreaux artisanaux et de forme circulaire épurée, permet une ouverture totale sur la terrasse et les espaces verts, créant ainsi la sensation de planer au dessus du parc Edouard VII. A noter que Lisbonne est la capitale la plus ensoleillée d’Europe continentale avec une moyenne de plus de 300 jours de soleil par an. Par ces temps troublés, on a juste envie d’enlever le masque et de prendre un cocktail au bord de la piscine…chauffée en permanence à 27 degrés!