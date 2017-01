La particularité du restaurant est d’être la création d’un vigneron, Pierre Renouard, et de surplomber les cuves du domaine St-Pierre.

La vue du restaurant renvoie l’horizon à grande distance, avec, au premier plan, les vignes en amphithéâtre et une allée de cyprès à la Toscane.

Impression de liberté et de sérénité garantie. Les assiettes de Julien Tharreau, le jeune chef, s’imprègnent du lieu. Après une mise en bouche autour du chou-fleur, velouté caressant, tartare affuté, smoothie réconfortant, une bisque de homard, bonbons de homard bleu et gingembre confit, petits légumes (carottes et courgettes en brunoise), font du remue-ménage dans les papilles. Sur un socle de pomme, les bonbons se trémoussent de plaisir, le homard fait son show en toute simplicité, distillant son iode, le gingembre déclare sa tonique amitié au noble crustacé.

On boit un vin du domaine intitulé Flor de Pierre, un Anjou blanc à la force tranquille, au bel équilibre entre la minéralité et le fruit.

Face aux vignes, le plat qui suit fait vivre un beau moment de grâce.

Des aiguillettes de saint-pierre poêlées, le poisson parfait de texture, une envoutante crème de panais aux coquillages, d’impeccables cèpes poêlés, et une fantastique émulsion au curry corsaire de chez Rollinger, le chef réussit son coup et envoie un plat plein d’intensité. Le pain maison ne peut que faire son office face à cette diabolique émulsion.

Un mille-feuille au raisin, sorbet au chenin des côteaux du domaine, garni d’une nourricière et bienfaisante crème pâtissiere au Crêmet d’Anjou, amande caramélisée, n’oppose aucune résistance aux coups insistants de la cuillère. Cuisine maitrisée aux saveurs bien trempées, Julien Tharreau réussit le coup de nous faire oublier la vue pourtant superbe…

Infos pratiques:

Menus.

En semaine, du mercredi midi au vendredi midi,

« une petite faim dans les vignes », 16 euros et 19 euros.

A l’heure du dîner, 40 euros.

Le week-end, promenade dans les vignes « du sel au sucre »,

Le samedi midi, 40 euros.

Le samedi soir et dimanche midi, 52 euros.

Recette :

Saint Pierre poêlé, crème de panais au jus de coque, émulsion au curry Corsaire de chez Roellinger

La Table du Square.

49290 Chaudefonds-sur-Layon.

Tel. 02 41 78 04 21.

texte et photos Luc Sellier