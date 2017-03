La recette du week-end, tarte au citron revisitée par le restaurant Mademoiselle B, Nantes

Tarte au citron revisitée pour 4 personnes

Ingrédients :

Pour le gâteau :

40 gr de spéculos

30 gr de gâteau breton

15 gr de beurre doux

Pour la crème de citron :

50 g de beurre doux

110 g de sucre

2 citrons

2 œufs et 1 jaune d’œuf

Meringue :

50 g de blanc d’œuf

50 g de sucre en poudre

50 g de sucre glace



Réalisation :

Pour le gâteau : mixer les gâteaux spéculos et bretons avec le beurre. Placer dans des emportes pièces, tasser et passer au four pendant 10 mn à 180° C.

Pour la crème de citron :

Faire fondre le beurre. Ajouter le sucre et le jus de citron. Mélanger et ajouter les œufs,

Placer dans une casserole et placer à feu doux sur le feu, remuer jusqu’à ce que la crème épaississe. Placer au frais dans une poche à douille et laisser bien refroidir.

Pour la meringue : battre les blancs en neige et ajouter les 2 sucres petit à petit, continuer à battre pendant 3 minutes minimum puis placer dans une poche à douille avec une douille de la forme désirée.

Réaliser les meringues sur une feuille de papier sulfurisé et placer au four à 100 ° C pendant 50 mn.

Dressage :

Placer le gâteau sur une assiette, le libérer de son emporte pièce, ajouter la crème de citron à la poche à douille sur le gâteau sans dépasser. Ajouter de la chantilly sur le dessus de la crème puis ajouter une meringue.

Pour la décoration, zeste de citron, quelques quenelles de crème de citron…