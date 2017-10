La recette du week-end: Œuf parfait

La recette du week-end: Oeuf parfait, mousseline de potimarron, pancetta grillée et son émulsion de pomme acidulée par Bastien Quéau, chef du Bé2M, Nantes.

Pour 8 personnes.

Ingrédients :

8 oeufs

1 potimarron

8 tranches de pancetta

Beurre:50 gr

Eau: 80 gr

2 pincées de sel

Une 1/2 bouteille de vinaigre balsamique blanc

1 carotte

1 oignon

2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre

25 cl de jus de pomme

1 cuillère à soupe de lécithine de soja

Progression :

Réaliser les oeufs parfaits.

Mettez vos 8 oeufs dans une plaque et déposez cette plaque au four vapeur à 64° pendant 45 minutes.

Placez-les au frigo. Plongez ensuite les oeufs dans l’eau bouillante pendant 1 minute pour les réchauffer et cassez-les comme si vous cassiez un oeuf classique.

Mousseline de potimarron :

Enlevez la peau du potimarron et coupez-le en cubes de 4 cm de coté.

Dans une casserole, avec un fond d’eau et le beurre, placez votre potimarron et salez.

Laissez cuire pendant 30 à 40 minutes. Vérifiez la cuisson avec une pointe de couteau et passez le tout au mixeur jusqu’à l’obtention d’une texture très lisse. Réservez au frais.

Chips de pancetta :

Découpez des tranches de pancetta de 3 à 4 mm d’épaisseur et déposez-les sur une poêle préalablement graissée à l’huile de pépins de raisin à l’aide d’un papier essuie-tout. Cuisez 3 à 4 mn de chaque coté, à feu doux.

Réservez à température ambiante.

Pickles de carotte et oignon :

Taillez une carotte en rondelles les plus fines possibles. Réalisez la même opération pour l’oignon.

Dans 2 récipients différents, immergez totalement carotte et oignon dans le vinaigre balsamique blanc. Laissez mariner les légumes dans le vinaigre pendant au moins 30 mn.

Emulsion de pomme acidulée :

Faites réduire le jus de pomme de moitié et ajoutez la lécithine de soja. Laissez bouillir 2 à 3 mn puis réservez au réfrigérateur. Quand la préparation est bien froide, ajoutez le vinaigre de cidre. Enfin, à l’aide d’un mixeur plongeant, émulsionnez et récupérez l’écume formée simplement avec une cuillère.

Dressez.

Bé2M

32 bis rue Fouré

44000 Nantes

www.be2m.eu

Crédits photos : Luc sellier