Foie gras Jean Larnaudie, le bonheur est dans l’assiette.

Pour dire la vérité, à Gastronomica on teste très rarement des produits. Amateurs de foie gras, on s’est prêtés au jeu avec la Maison Jean Larnaudie. Située sur les hauteurs de Figeac dans le Lot, la Maison Jean Larnaudie existe depuis 66 ans.

La région, magnifique au demeurant, est terre d’élevage et les canards viennent de producteurs locaux. On note que la Maison Larnaudie a été médaillée 27 fois au Concours Général Agricole depuis 2007 dont 7 médailles obtenues en 2017. Cette année, la collection Signature a été reconnue Saveurs de l’Année.

La nouvelle recette, concoctée avec des foies gras IGP Sud-Ouest de qualité, est sublimée par un assaisonnement tout en subtilité et sacrément gourmand: Vieil Armagnac, poivre de Madagascar et sel de Guérande. Cuit lentement, on obtient un fondant et une onctuosité imparables, bien décidés à nous tournebouler les papilles. On se fait griller des petites tartines de pain frais, on pose la tranche de foie gras et on parfume le tout avec une persuasive et émoustillante gelée fruits de la passion / vanille de Madagascar aussi de chez Jean Larnaudie, celle-ci n’effaçant pas la l’addictive tendreté du foie gras mais le mettant plutôt en vedette.

On a aussi fait un sort (pas le même jour) au superbe foie gras de canard entier du Quercy, une « réédition », très appréciée par les amateurs de produits du terroir, toujours en IGP (Indication Géographique Protégée).

On sent que chez Jean Larnaudie, la recherche des meilleures matières premières et la sélection des foies gras n’est pas qu’un argument marketing.

On n’est pas obligé d’attendre les fêtes…

Disponibles dès novembre.

www.larnaudie.com