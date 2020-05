La cuisine de Jean-Yves Guého, chef étoilé nantais, à emporter.

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La cuisine de Jean-Yves Guého, chef étoilé de l’Atlantide 1874 / Maison Guého à Nantes et Gault Millau d’Or Grand Ouest 2020, est à emporter le vendredi 8 mai et le samedi 9 mai.

Le vendredi 8 mai, menu à 40 euros par personne: Tartelette végétale du moment, opéra de foie gras de canard et anguille fumée, dos de lieu jaune aux épices cantonaises / pak choï du potager et légumes primeur, opaline de fraises de chez Damien Rio et marmelade de rhubarbe.

Le samedi 9 mai, menu à 50 euros: Tartelette végétale du moment, homard du Croisic au navet de chez Olivier Durand / miel et romarin, agneau de lait des Pyrénées et morilles, petit pot du jardinier en chocolat / framboise et pistache.

Pour passer commande, 06 75 45 69 41. Les commandes seront à récupérer directement au restaurant de 10h à 13h. Pour le vendredi 8 mai, il est possible de passer commande jusqu’au mercredi 6 mai 15 heures. Pour le samedi 9 mai, il est possible de passer commande jusqu’au jeudi 7 mai 15 heures. Julien, le sommelier de la maison, prépare une sélection de vins.

L’Atlantide 1874 / Maison Guého. 5, rue de l’Hermitage. 44100 Nantes.