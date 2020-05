La recette du week-end…Le moelleux au chocolat de Fanny Rey et Jonathan Wahid

Le moelleux au chocolat, crème anglaise à la fleur d’oranger, de Fanny Rey, cheffe étoilée, et de Jonathan Wahid, son mari et Meilleur Pâtissier de France.

Ingrédients pour 4 personnes/ Pour le moelleux: 150 gr de beurre, 20 gr de beurre pour le moule, 160 gr de sucre en poudre. 75 gr de farine, 200 gr d’oeufs ( 3 gros oeufs ) bio. 170 gr de chocolat noir.

Pour la crème anglaise: 1/2 litre de lait entier. 6 jaunes d’oeufs bio. 75 gr de sucre en poudre, 30 cl de fleur d’oranger.

Décor: sucre glace, cacao en poudre.

Préparation de la crème anglaise: Faire chauffer le lait. Battre les jaunes d’oeufs et le sucre, puis verser une louche de lait bouillant sur ce mélange en fouettant énergiquement. Reverser le mélange dans la casserole de lait bouillant et faire cuire à feu doux en remuant constamment avec une spatule. Dès que la crème est un peu moins liquide et qu’elle nappe la spatule, faire un sillon avec le doigt sur la spatule recouverte de crème. Si la crème ne coule pas sur le sillon, c’est qu’elle est cuite! Débarrasser la alors dans un bol et ajouter la fleur d’oranger et laisser refroidir.

Préparation du moelleux: Préchauffer le four à 190°C. Faire fondre le chocolat avec le beurre au bain-marie. Monter les oeufs avec le sucre au fouet à main pendant 5 minutes. Ajouter le mélange beurre-chocolat et la farine. Verser l’appareil dans les moules beurrés. Cuire au four 7 minutes, juste avant de servir. Dès la sortie du four, saupoudrer légèrement les moelleux de sucre glace et de cacao en poudre. Les moelleux peuvent être démoulés, ou servis dans leur moule, à votre convenance.

Dressage: Le moelleux doit être liquide au milieu et se déguste chaud. Verser un cordon de crème anglaise à la fleur d’oranger autour du moelleux, ou dans un petit récipient.