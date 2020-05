La Chapelle Saint-Martin lance ses « Ruches à Manger ».

Dans cette propriété, à 13 kilomètres de Limoges, estampillée Relais & Châteaux, la nature s’épanouit sereinement: parc, étangs et ponton sont propices à la rêverie, mettant le temps entre parenthèses. A l’occasion de sa réouverture, la Chapelle Saint-Martin propose des « Ruches à Manger », des espaces aménagés au milieu des 35 hectares avec d’anciennes ruches converties en garde-manger, casiers à bouteilles et banc. La camionnette du chef étoilé Gilles Dudognon circule pour déposer la recette du jour, servie en cocotte et accompagnée des délices de la région. Des cabanes dans les plus beaux endroits du parc, des plats en bocaux et en cocotte prêts à déguster, des jeux pour les enfants, peut-être une certaine idée du bonheur…

Le chef étoilé Gilles Dudognon

informations pratiques/ 6 spots exclusifs « ruches à manger » dont 2 cabanes réparties dans les plus beaux endroits du parc, 8 personnes par ruche maximum. Le chef Gilles Dudognon livre les ruches avec son camion-cuisine dans le parc. Au menu: recette du jour en cocotte déposée sur un brasero, grosses miches de pain, bocaux végétaux, préparations à tartiner, vieilles recettes de terrines limousines… Le client est venu après avoir reçu un plan aquarellé qui l’aura guidé jusqu’à son spot réservé. 50 euros par personne.

La Chapelle Saint-Martin. Hôtel restaurant (1 étoile Michelin ). Relais & Châteaux. 87510 Nieul. Tel. 05 55 75 80 17. www.chapellesaintmartin.com