La bûche Coté Agrume, à déguster sous le soleil

Pour ceux qui auraient franchi tous les obstacles, les vaccins et pass en tous genres, pour ceux qui ont décidé d’aller « bûcher » au soleil, loin de la morosité de notre douce France, pour ceux qui ont fait chauffer la carte de crédit pour un monde « meilleur », la bûche Coté Agrume du Royal Palm Beachcomber Luxury, à l’Ile Maurice, est pour eux. Une bûche à la mousse d’agrumes et de mangue, décorée de meringue coco et macaron mandarine, sur un lit de croustillant spéculos et feuillantine, achevée par un biscuit financier à l’orange enrobé de chocolat noir et d’amande effilée, à partager sous les palmiers… 75 euros pour 6-8 personnes

Royal Palm Beaccomber Luxury. Royal Road – Grand Baie 30512 Ile Maurice. royalpalm@beaccomber.com