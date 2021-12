Cura, le restaurant du Four Seasons Hotel Ritz Lisbon, reçoit sa première étoile.

Le guide Michelin Espagne et Portugal 2022 a décerné une étoile au restaurant Cura du Four Seasons Hôtel Lisbon et son chef Pedro Pena Bastos.

Ouvert en pleine pandémie, le pari était risqué et les attentes élevées, mais au bout de la première année d’existence le chef Pedro Pena Bastos, choisi pour diriger le nouveau projet de l’hôtel, a apporté, avec son équipe, une première étoile à Cura.

A propos de le l’avenir de la cuisine du restaurant Cura, le chef Pedro Pena Bastos assure la chose suivante: « Nous essaierons toujours d’offrir les meilleurs plats, la cuisine la plus savoureuse, élaborée par de grands professionnels, tout en privilégiant la saisonnalité et en choisissant les meilleurs produits locaux. Les plats proposés seront élaborés de la manière la plus équitable, en regardant vers un avenir où la gastronomie portugaise est la plus riche et où de nouveaux horizons se profilent ».

Cura propose trois menus de dégustation/ Raizes, menu végétarien. Meia Cura, menu le plus léger. Origens, menu de dégustation complet, véritable voyage dans les saveurs de la cuisine portugais contemporaine.

Cura. R.Rodrigo de Fonseca 88. 1070-051 Lisboa, Portugal.