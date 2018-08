Le Jaya, le restaurant du Setai Miami Beach, Miami

Mettre la haute gastronomie à portée de tous: tel est l’objectif de l’opération Miami Spice, qui, tous les mois d’août et de septembre, permet aux amateurs de bonne chère de tester les meilleurs restaurants de Miami grâce à des menus à prix réduits: 39 dollars au dîner. L’occasion de (re)découvrir le Jaya, le restaurant du mythique The Setai Miami Beach, qui, sous la houlette du chef Vijayudu Veena, exalte la diversité culinaire du continent asiatique, revisitant avec brio des spécialités thaïlandaises, vietnamiennes, coréennes, indiennes, chinoises et japonaises. Ceviche thaïlandais et raviolis chinois aux truffes, ou encore faux-filet à la mousse de foie gras et autres bar Tandoor figurent au nombre des mets proposés dans le cadre de ce menu à trois plats disponible au dîner. Infos sur www.ilovemiamispice.com

Le Jaya, qui vient d’être honoré du Prix des Restaurants 2018 par le renommé magazine Wine Spectator pour sa carte des vins, propose en outre une sélection des meilleurs crus de saké, dont du Joto Hou, du Hou Shou Sparkling et Sparkling Pink, du Joto Daigingo et du Joto Nigoni.

The Setai Miami Beach a été également récemment nommé Meilleur Hôtel de Miami par le reconnu magazine américain Travel+Leisure. L’hôtel propose en parallèle une promotion « 4 nuits pour 3 ». Consulter www.thesetaihotel.com