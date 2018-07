La Belle Créole Mary, le cocktail emblématique du St.Regis Mauritius Resort

Pour celles et ceux qui n’auront pas l’occasion d’aller au St.Regis Mauritius Resort, le St.Regis Mauritius Resort vient à eux avec la recette du cocktail emblématique du bar 1904 du St.Regis. Peut-être un avant goût d’un futur voyage…

Inspirée par les courants chauds de l’océan indien, La Belle Créole Mary est une interprétation des traditions du paradis tropical. Des touches signatures telles que les plantations de rhum et l’aloe vera évoquent les souvenirs de cette destination singulière.

Ingrédients:

45 ml de rhum traditionnel premium, 100 ml de jus de tomate frais, 80 ml de jus d’aloe vera.

20 ml de sauce Worcestershire, 4 gouttes de sauce Tabasco, 1 pincée de sel céleri, 4 feuilles de menthe.

8/10 éclats de noix de coco, pour garniture. 1 tranche de citron et 1 feuille de menthe pour garniture.

Préparation: Mettre le rhum, le jus de tomate et d’aloe vera, la sauce Worcestershire, le Tabasco, le sel de céleri et les feuilles de menthe dans un shaker à cocktail rempli de glace. Remuer avec une cuillère pendant 10 secondes. Filtrer dans un verre à vin rouge et ajouter de la glace pilée. Décorer avec les éclats de noix de coco, la tranche de citron et la feuille de menthe.

A déguster, si possible, les pieds dans l’eau…