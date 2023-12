Georgia, le Clan des Mamma, Nantes

Georgia, dernière née du Clan des Mamma, a ouvert le 7 novembre à Nantes. Le lieu est joliment décoré, rangée de bouteilles éclairées, tapisseries colorées, chaises et fauteuils confortables, ici on joue la carte cosy. Ce jour là on a rencontré le chef Alfredo Piccirillo qui s’occupe coté cuisine de toutes les ouvertures du Clan des Mamma ( 16 à ce jour ), entre autres des pizze 100% napolitaines.

Pas de pizze mais des suppli al telefono, arancini à la tomate, coeur fondant de mozzarella fumée, des antipasti plantureux de bonne composition, jolie croûte, onctueux fromage à l’intérieur, ça peut se partager, la mamma se montre généreuse. A suivre une assiette pas radine non plus, parfaitement exécutée, tagliatelle al pesto et burrata, pesto de basilic, les pâtes, cuisson au top, la burrata goûteuse et bien crémeuse. En dessert on se laisse prendre direct par d’effrontés gnocchetti fritti, des petites boules de pâte à pizza frites, dans l’idée des croustillons que l’on trouve dans les fêtes foraines, avec crème de nocciolata ( noisettes du Piémont ), le gourmand dit merci…

Georgia, le Clan des Mamma. 4, bis rue du chapeau rouge. 44000 Nantes. Tel. 02 40 35 35 95.

Texte et photos Luc Sellier / Gastronomica