Les Saveurs de la Madeleine, Angers, avec Bertrand Subileau

Plus que quelques jours avant les fêtes de fin d’année, on se dépêche d’aller trouver son bonheur chez Brigitte et Bertrand Subileau. Le cuisinier traiteur de la Madeleine, à Angers, concocte avec brio de réjouissants plats. Petite tarte fine champignons bio, avec magret de canard et foie gras de canard français, terrine de homard et ris de veau avec une marinade d’herbes fraîches, bar de ligne rôti en croûte de pesto noir avec jus de moules crémées et risotto vénéré ou encore nougat de boeuf angus braisé et foie gras aux épices de Noël, ou pourquoi pas un suprême de chapon fermier de Challans au vin jaune et éclats de noisette, et on peut rajouter une cocotte de grosses crevettes, lard grillé et embeurrée de mogettes, histoire de saliver un peu plus et d’avoir un choix cornélien à faire. Ici on ne lésine pas sur la qualité et tout est fait maison, dans le principe d’une cuisine de marché, axée sur les produits frais et de saison. Les classiques de la maison sont toujours au rendez-vous, escargots de Bourgogne farcis, foie gras mi-cuit, saumon fumé à la ficelle…Il n’y a plus qu’à pousser la porte!

Saveurs de la Madeleine. 1, place de la Madeleine. 49000 Angers. Tel. 02 41 66 59 86.