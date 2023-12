Souvenir d’un lumineux et magistral repas au Taillevent Paris époque David Bizet… Bon et beau Noël 2023 à tous les lecteurs de Gastronomica et aux autres aussi… Et, sans être angélique, un peu plus de douceur et d’amour dans ce monde qui se déchire sans cesse.

Photo Luc Sellier / Gastronomica