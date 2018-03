Detox au Burgundy Paris

Véritable maison en plein coeur de Paris, située à quelques pas de la rue Saint-Honoré, le Burgundy Paris dévoile pour le printemps son offre détox. Le Spa by Sothys et les cuisines du Bar le Baudelaire allient leurs savoir-faire respectifs pour créer une expérience de remise en forme inédite. Cette journée régénérante débute au Spa by Sothys avec un rituel visage et corps sur des notes fruitées de pastèque et de citron vert. Le rituel comprend un soin du visage oxygénant ainsi qu’un soin du corps 100% sur mesure alliant gommage et modelage relaxant. infusion riche en antioxydants mise au point par l’Infuseur Paris, piscine de 15 mètres, sauna et hammam peuvent être au programme.

Pour les papilles, cela se prolonge par un déjeuner au Bar le Baudelaire avec un menu tout en légèreté élaboré par le chef étoilé Guillaume Goupil et son chef pâtissier Pascal Hainigue. A la carte de ce déjeuner sur mesure, une salade fraîcheur riche en fibres et oligoéléments à base de quinoa d’Ile de France, d’agrumes et de légumes d’exception cultivés spécifiquement pour l’hôtel dans le potager du château de Courances, suivi d’un dessert fruité faible en glycémie, et sublimé par un jus détox signé PAF, connue pour ses associations de fruits et de légumes bio pressés à froid aux pouvoirs détoxifiant et purificateur.

Détox de printemps à partir de 299 euros par personne, du 16 avril 2018 jusqu’au 2 octobre 2018. 1h45 soin visage et corps, infusiin détox élaborée par l’Infuseur Paris, 2h de libre accès au Spa (piscine, hammam et sauna), déjeuner détox au Bar le Baudelaire.

Hôtel Burgundy Paris. 6-8 rue Duphot. 750008 Paris. Tel. 01 42 60 34 12.