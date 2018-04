La Crèmerie des Carmélites, Nantes et Sainte-Luce sur Loire

Arnaud Vayer et Stéphane Corre.

A Sainte-Luce sur Loire.

Et de deux! Depuis mai 2017, la Crèmerie des Carmélites fait aussi le bonheur des gourmets à Sainte-Luce sur Loire. Géré par Arnaud Vayer, la boutique propose, comme à Nantes, une belle balade au pays des fromages. Quelques uns ne sont à la boutique de Nantes, comme le Napoléon à la croûte frottée au caramel thermisé (Pyrénées Atlantique), le Taleggio mixte au lait de vache et bufflonne, au lait cru, en droite ligne d’Italie ou le Fouchtra de chèvre d’Auvergne au lait cru. Les affinages de la semaine, l’Indrien (fromage de chèvre), confit cinq semaines sur paille par Arnaud Vayer ou un gruyère d’alpage, affiné quatorze en grotte, ont de quoi mettre les papilles en alerte. Pour l’apéritif, une jolie gamme de saucissons mais aussi des terrines, celles du Mont Charvin en Savoie, de la viande de porc séchée au sapin ou différents pesto vont faire le bonheur des beaux jours annoncés.

A Nantes.

Rue de Verdun, ou officient Stéphane Corre et Mattéo Lecoq, les principes de la maison n’ont pas changé: Trouver des produits d’exception et assurer le suivi et la traçabilité avec las producteurs. Les produits locaux s’épanouissent sur les rayons. Le Carré Briantais, au lait cru de vache, frotté au cidre, est un voisin, en l’occurrence du Pays de Châteaubriant. A quelques encablures, la Tomme fermière de Motirond à Mouchamps, au lait cru, revendique ses origines vendéennes et hisse le drapeau du bio. Une belle découverte originale, la Capricieuse, liqueur au lait de vache, à la pomme ou caramel et fleur de sel ou noix de coco, aussi en liqueur au lait de chèvre à la châtaigne corse, viennent d’Issoudin, dans l’Indre. On a testé, textures et parfums restent délicatement en bouche, la Capricieuse a déjà ses aficionados et c’est mérité. C’est aussi à Sainte-Luce sur Loire. Vins, charcuteries, produits de l’Epicurien comme ce confit de bière aux épices, le compagnon idéal pour un Maroilles ou une Mimolette vieille, n’incitent pas à la mélancolie…

La Crèmerie de Carmélites. 34, rue René Coty. 44980 Sainte-Luce sur Loire. Tel. 02 28 34 54 99.

La Crèmerie des Carmélites. 15, rue de Verdun. 44000 Nantes. Tel. 02 40 47 19 24.

Texte et photos Luc Sellier / Gastronomica